Університет Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Вчена рада Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на засіданні 7 червня позбавила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора університету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті КНУ ім. Шевченка.

"Вчена рада заслухала рішення історико-меморіальної комісії та комісії з гуманітарних питань, які розглянули питання позбавлення Олександра Лукашенка звання «Почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка» на своїх засіданнях і ухвалили порушити клопотання перед Вченою радою університету про позбавлення звання почесного доктора, присвоєне 5 листопада 2009 року Олександрові Лукашенку... Вчена рада 55 голосами підтримала таке рішення і позбавила Олександра Лукашенка звання Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для такого рішення стало те, що Лукашенко впродовж останніх двох років розгорнув масштабну хвилю терору проти опозиції, регулярно наказує застосовувати тортури проти тисяч своїх співгромадян, вдається до актів «повітряного тероризму», публічно зневажає територіальну цілісність України, дозволяє собі обурливі висловлювання на адресу нашої держави та її керівництва. Комісії також підтримали численні звернення університетської спільноти, а також врахували позицію органів державної влади України.

Окрім цього, в КНУ повідомили, що перед розглядом зазначеного питання Вчена рада внесла зміни до положення про звання «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Зокрема, додано пункт, яким прописано підстави для позбавлення звання «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка», а це: публічні висловлювання на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої держави; публічні висловлювання щодо порушення територіальної цілісності та недоторканості України; здійснення діяльності або вчинення дій, що призводять до порушення основоположних прав і свобод людини, закріплених Міжнародним біллем про права людини та іншими міжнародними документами з прав людини ратифікованими Україною; інші вчинки, що підривають авторитет України на міжнародній арені, несумісні з почесним званням «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня 2021 року ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров закликав Вчену раду КНУ терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка звання почесного доктора університету. Як заявив Бугров, такий заклик зумовлений «нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком».

Диплом почесного доктора Лукашенко отримав 5 листопада 2009 року.

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