Карабаський конфлікт: у ЄС сподіваються на звільнення всіх полонених

Європейський Союз вітає домовленість про звільнення Азербайджаном 15 бранців, узятих у полон під час війни в Карабаху, та передачу Вірменією карт мінних полів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій.

«ЄС вітає дії Вірменії та Азербайджану, здійснені за посередництва Грузії, які привели до звільнення Азербайджаном 15 вірменських полонених та передачу Вірменією мап мінних полів. Це важливий гуманітарний вчинок та жест до побудови довіри між Баку і Єреваном. Будемо сподіватися, він відкриє шлях для подальшої співпраці між сторонами та до повного звільнення всіх вірменських полонених, а також до передачі всіх мап замінованих регіонів для уникнення подальших жертв серед мирного населення», - йдеться у документі.

Як зазначається, Євросоюз та інші міжнародні актори активно заохочують дії у цьому напрямку та закликають до подальшої співпраці між країнами, причетними до конфлікту.

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«Ми будемо продовжувати сприяти тривалому та широкому врегулюванню конфлікту, включаючи, де це є можливим, підтримку стабілізації, відновлення та розбудови заходів довіри. Повторюємо наш заклик до Вірменії та Азербайджану повернутися до змістовних переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ», - наголосив Боррель.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

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10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій.

12 червня азербайджанська влада заявила про передачу Вірменії 15 військовополонених в обмін на карти мінних полів у Нагірному Карабаху.

Фото: European Union/EP