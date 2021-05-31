Азербайджан розраховує розмінувати повернуті райони Карабаху мінімум за 5 років

Процес розмінування частини Нагірного Карабаху, яку Азербайджан визволив у листопаді 2020 року, триватиме щонайменше 5-7 років.

Про це у програмі "Неофициальный разговор" телеканалу "Дом" заявив Руфат Гулієв, депутат Міллі Меджлісу (Національних зборів Азербайджанської Республіки), керівник азербайджано-української робочої групи з міжпарламентських зв'язків.

"Нам треба переселити на наші землі Карабахського регіону понад мільйон біженців, 96% з них погодилися повернутися. Але куди? Там, по стежках не можна ходити. Крок вліво, крок вправо..." - розповів Гулієв.

Він зазначив, що в процесі розмінування Азербайджану "допомагає практично весь світ": "У цьому плані ми маємо сильні позиції, що ми, маючи гроші, можемо закуповувати найостаннішу техніку з розмінування. Але, на жаль, цей процес дуже довгий. Думаю, що якщо не буде карт (мінування території – ред.), то мінімальне розмінування може йти до 5-7 років, а може й більше. Але ми обережно називаємо ці цифри".

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Досвід гуманітарного розмінування Азербайджану переймає й Україна, а також ділиться своїми напрацюваннями в цьому напрямку. З цією метою у квітні країну відвідала українська урядова делегація на чолі з віцепрем'єром Олексієм Резніковим.

"Делегація відвідала визволені території, зокрема місто Агдам. І навіть на під'їзді до цього міста ми чули результати розмінування, цю високу частоту вибухів протипіхотних і протитанкових мін. Судячи з усього, це питання, яке будуть розв'язувати дуже довго", - вважає посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

Він додав, що Україні також доведеться довгі роки розмінувати окуповані території Донецької та Луганської областей після їх повернення до складу держави.

"Ми знаємо досвід інших країн, зокрема, балканських, де вже, напевно, ціле покоління виросло, а розмінування досі триває. Бо це великі гроші, це дорога техніка, це професіонали, добре укомплектовані кінологічні служби... Тобто це дуже комплексна робота, з якою будуть стикатися ще довго й Україна, й Азербайджан. Але наша співпраця в цій сфері, думаю, цей процес може максимально укомплектувати", - упевнений Каневський.

Як відомо, внаслідок війни 1992-1994 років від Азербайджану де-факто відокремився регіон Нагірного Карабаху - самопроголошена республіка досі залишається невизнаною. Згідно з міжнародними нормами Нагірний Карабах - адміністративна територія Азербайджанської Республіки.

27 вересня 2020 року почалася 44-денна так звана Друга Карабахська війна, під час якої Азербайджану вдалося визволити частину своїх територій.