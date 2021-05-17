ЄС виділив ще €10 мільйонів для потерпілих від конфлікту у Нагірному Карабасі

Європейський Союз виділить додатково 10 мільйонів євро для надання термінової гуманітарної допомоги населенню, що постраждало внаслідок конфлікту між Вірменією й Азербайджаном в Нагірному Карабасі та навколо нього.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Європейської комісії.

Як зазначається, рішення прийнято «в межах зусиль зі зміцнення стійкості та мирного будівництва на Південному Кавказі». Таким чином, загальний обсяг допомоги ЄС жителям регіону перевищить 17 мільйонів євро.

Як зазначається, фінансування дасть змогу доправити негайно гуманітарну допомогу, включаючи продукти харчування, предмети гігієни та медикаменти, господарські товари, а також кошти для забезпечення першочергових потреб. Гроші ЄС будуть використані й для заходів захисту населення, організації освіти в надзвичайних умовах та для надання психологічної допомоги.

Кошти також буде спрямовано на заходи з гуманітарного розмінування у населених регіонах та інформування мешканців про мінну загрозу.

Наголошується, що ця гуманітарна допомога з боку ЄС надається виключно для покриття потреб на принципах гуманізму, нейтральності та незалежності, відповідно до міжнародного законодавства. Вона доставлятиметься постраждалому населенню за допомогою структур ООН, міжнародних та неурядових організацій, що мають представництва у цьому регіоні.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідно до домовленості, сторони конфлікту мали залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Наразі процес врегулювання та переговори на політичному рівні ускладнюються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей та суперечностями щодо того, де саме проходить кордон між Вірменією і Азербайджаном.