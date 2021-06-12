Мішель привітав обмін Вірменії та Азербайджану картами й полоненими

Вірменія і Азербайджан провели обмін військовополоненими та картами замінованих районів. Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав кроки обох країн, спрямовані на зміцнення довіри.

Про це Мішель, який бере участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» британському Корнволлі, написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Я аплодую паралельним символічним діям Азербайджану і Вірменії – звільненню полонених та (передачі - ред.) карт замінованих районів. Перший крок до поновлення довіри з боку президента Азербайджану та Нікола Пашиняна (в.о. прем’єр-міністра Вірменії - ред.). ЄС підтримав цей процес і буде продовжувати пропонувати допомогу для розвитку прогресу», - наголосив президент Євроради.

За інформацією Радіо Свобода, азербайджанська влада заявила про передання Вірменії 15 військовополонених в обмін на карти мінних полів у Нагірному Карабаху. Передання вірменських полонених відбулося на кордоні між Азербайджаном і Грузією за участю представників грузинської влади.

В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян підтвердив 12 червня цей обмін.

Глава МЗС Азербайджану заявив, що на переданих вірменською стороною картах зафіксовано розташування близько 100 тисяч мін в Агдамському районі Нагірного Карабаху.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

9 листопада 2020 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про призупинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Фото: Офіс Президента