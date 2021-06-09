Євросоюз погодив фінансовий інструмент «Глобальна Європа»

Європейський парламент та Португальське головування ЄС підписали сьогодні регуляторні правила, що встановлюють Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва – «Глобальна Європа» (NDICI-Global Europe) на період 2021-2027 років.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу на сайті Європейської Ради.

«NDICI-Global Europe є головним фінансовим інструментом для зовнішніх дій ЄС, і має найбільшу важливість у світлі важких економічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19 для усього світу. З фінансуванням у 79,5 мільярдів євро у поточних цінах на період 2021-2027 років, що на 10 відсотків більше у порівнянні із попереднім бюджетним циклом, цей інструмент буде покривати співробітництво ЄС з усіма третіми країнами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інструмент NDICI-Global Europe складатиметься з трьох головних частин.

Перша – географічний компонент, який сприятиме розвитку співробітництва з країнами-партнерами в регіонах Європейського сусідства, регіоні Африки на південь від Сахари, охопить Азійський та Тихоокеанський, Американський та Карибський регіони.

Цей ресурс буде зосереджений на вдосконаленні системи управління, інклюзивному зростанні, досягненні кліматичних та природоохоронних цілей. Країни, що належать до Європейського сусідства, зможуть скористатися програмами у сфері європейської політики з підтримки та розвитку регіональної співпраці та інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

Загальне фінансування на цей напрямок передбачено в обсязі 60 мільярдів 388 мільйонів євро, з яких регіону Європейського сусідства призначається 19 мільярдів 323 мільйони євро.

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Друга складова інструменту NDICI-Global Europe - тематична. Вона передбачає виділення 6 мільярдів 358 мільйонів євро на досягнення цілей сталого розвитку на глобальному рівні, включаючи розвиток громадянського суспільства. Програми ЄС будуть зосереджені на підтримці прав людини та демократії, стабільності та миру, а також на подоланні глобальних викликів у сфері здоров’я, освіти та професійної підготовки, захисту жінок і дітей, соціального захисту, культури, міграції та кліматичних змін.

Третя складова Інструменту міжнародного співробітництва ЄС – швидке реагування, на яке виділяється 3 мільярди 182 мільйони євро. Ця сфера охопить кризовий менеджмент, запобігання конфліктам та розбудову миру.

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Інструмент NDICI-Global Europe створений як засіб, що дозволяє швидко та гнучко реагувати на розвиток подій у світі, що швидко змінюється. Для подолання неочікуваних криз та подій та швидкого реагування на нові кризи ця фінансова програма передбачає виділення резерву у 9 мільярдів 534 мільйонів євро.

Як повідомлялося, Євросоюз ухвалив безпрецедентний бюджет на 2021-2027 роки в обсязі понад 1,8 трильйона євро, який буде спрямовуватися на цілі економічного відродження після кризи COVID-19, досягнення цілей Європейської зеленої угоди та зміцнення зовнішньополітичних позицій ЄС, включаючи посилення глобальної стратегічної автономії Євросоюзу.