UBTA отримала першу версію законопроєкту ЄС про вуглецевий механізм імпорту

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) отримала першу версію законопроєкту Євросоюзу про вуглецевий корекційний механізм імпорту (ВКМІ), відомий також за латинською абревіатурою як СВАМ.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі UBTA.

Зазначається, що нині Європейська комісія фіналізує підготовку тексту та готує його на розгляд Європарламенту та держав-членів ЄС, який запланований на 14 липня поточного року.

У пресслужбі асоціації також уточнили, що експертна команда UBTA проводить аналіз проєкту. Версія законопроєкту не є остаточною, однак вже зараз можна виділити основні елементи:

1. ВКМІ отримає формат квоти на парникові викиди, яку будуть зобов’язані купувати європейські імпортери товарів походженням поза межами ЄС. Ціна квот буде прив’язана до цін на квоти в межах діючої Європейської системи торгівлі викидами (ЄСТВ).

2. Законопроєкт впроваджує складну формулу підрахунку ВКМІ. Її елементами, серед іншого, будуть середньозважені показники інтенсивності викидів для обраних категорій товарів, середня тижнева ціна на квоти ЄСТВ, ціни на квоти національних систем торгівлі викидами країн експортерів та інше.

3. Експортери третіх країн можуть отримати можливість в індивідуальному порядку захищати перед Єврокомісією свій кейс шляхом подачі верифікованих даних про вміст власних викидів у виробництві (так званий «вуглецевий слід»).

4. ВКМІ не буде поширюватися на обмежену групу країн: Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

5. ВКМІ діятиме у пілотному режимі впродовж 2023-2026 рр. Після цього його методологія буде переглянута, у т.ч. у світлі динаміки зобов’язань країн учасниць Паризької угоди.

За словами директора Брюссельського офісу UBTA Назара Бобицького, не виключаються зміни і доповнення комісії до наявної версії законопроєкту. UBTA проводить аналіз проєкту і буде готова поділитися висновками і рекомендаціями зі своїми членами та стейкхолдерами.

Своєю чергою президент UBTA Дмитро Лось підкреслив, що поява проєкту є сигналом для всіх зацікавлених сторін, зокрема уряду України та експортерів, активізувати свої приготування до цього важливого кроку Брюсселя.

Фото з відкритих джерел та UBTA