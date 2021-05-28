Права власності на вакцини в СОТ: UBTA представила позицію українського фармсектору

Українська асоціація бізнесу і торгівлі UBTA представила консолідовану позицію українського фармсектору з приводу міжнародної ініціативи щодо режиму інтелектуальної власності СОТ для вакцин.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі асоціації.

«Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) виступила партнером Мінекономіки України в організації діалогу між Міністерством та фармацевтичним сектором України з приводу ініціативи в межах Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово переглянути режим захисту прав інтелектуальної власності при виробництві антиковідних вакцин. На запит Міністерства UBTA провела неофіційні консультації з провідними фармацевтичними компаніями України, щоб визначити практичне ставлення виробників щодо ключових елементів ініціативи та допомогти Міністерству сформувати відповідну позицію на переговорах в СОТ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дана ініціатива ПАР, ставить питання Індії тимчасово призупинити патентний захист при виробництві антиковідних вакцин в тих країнах, де потреба в них найгостріша, а фінансові, та промислові можливості для їх закупівлі та виробництва обмежені. На початку травня зазначена ініціатива несподівано отримала політичну підтримку США.

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ЄС та деякі інші країни-члени ОЕСР, закликають до більш зважених підходів, які б також враховували інтереси розробників вакцин і таким чином зберігали стимули до інновацій в міжнародній фармацевтичній галузі, поінформували в асоціації.

«Український фармацевтичний сектор високо цінує ініціативу Мінекономіки, зокрема Торгового представника Тараса Качки консультуватися з бізнесом при підготовці позиції України. Неоднозначний характер цієї ініціативи в СОТ, потенціал та можливості українського фармацевтичного сектору та перспективи його співпраці з його міжнародними, зокрема європейськими партнерами, вимагають активного, і водночас зваженого підходу України в Женеві. Відповідно до свого мандату як асоціації українських експортерів, UBTA рада сприяти його формуванню», – зазначив директор європейського офісу UBTA Назар Бобицький.

Як повідомлялося, за ініціативи UBTA 1 квітня відбувся перший спільний діалог фармацевтичного сектору та органів державної влади щодо відкриття ринку ЄС для українських лікарських засобів.

Фото: UBTA