UBTA просить Раду не підтримувати суперечливі законопроєкти щодо екологічного контролю

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) просить Верховну Раду не підтримувати суперечливі законопроєкти щодо екологічного контролю.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі асоціації.

«Український бізнес повторює свою консолідовану позицію щодо проєктів Законів «Про державний екологічний контроль» № 3091 та «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» № 4167 та вимагає не приймати їх, так як вони можуть призвести до непідйомного навантаження на вітчизняних виробників та повної зупинки їх діяльності», - йдеться у повідомленні.

Проєкт № 4167 зобов’язує український бізнес перейти на нові жорсткі нормативи викидів і змінити технології за чотири роки – надзвичайно короткий період часу за умов відсутності інвестицій під час економічної кризи, у той час, коли європейські держави робили це поступово протягом двох десятиліть. Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ), які проєкт передбачає повністю узгодити із нормами ЄС, може призвести до повної або часткової зупинки роботи деяких підприємств через порушення надто суворих екологічних обмежень.

Зазначається, що законопроєкт № 4167 у поточній редакції визнаний Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) загрозою для економічної безпеки України, його визначено як такий, що несе значні негативні соціальні та економічні наслідки і не може бути підтриманий ВРУ.

Своєю чергою, йдеться у повідомленні, проєкт Закону № 3091 створює надзвичайно високий тиск на підприємців через низку юридичних аспектів. Зокрема, у Проєкті закладено можливість безпідставного проведення позапланових перевірок, у будь-який час та без попередження – для цього достатньо звернення активної групи осіб або органу виконавчої влади.

В цілому, модель правового регулювання здійснення контрольних заходів, запропонована у проєкті Закону № 3091, порушує загальний принцип пропорційності, спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу приватних і публічних інтересів, відповідно до якого цілі обмежень прав мають бути істотними, а засоби їх досягнення обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються.

Наголошується, що Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) та інші бізнес-спільноти, а також окремі підприємства, направляли листи голові комітету з питань екологічної політики і природокористування Верховної Ради України Олегу Бондаренку з проханням прийняти проєкти на доопрацювання, але з огляду на рішення засідання Комітету 12 травня рекомендувати для прийняття їх за основу у поточній редакції, пропозиції щодо вирішення критичних недоліків враховано не було.

За даних обставин, UBTA звернулась до Голови Верховної Ради України, парламентських комітетів та голів депутатських фракцій не підтримувати проєкти Законів «Про державний екологічний контроль» № 3091 та «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» № 4167 у поточних редакціях. Представники бізнесу сподіваються на те, що їх позиція буде почута та врахована при прийнятті цих Законів, зазначили в UBTA.

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