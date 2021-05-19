UBTA налагоджує торговельно-економічне співробітництво між Україною та Німеччиною

UBTA та Німецька федеральна асоціація економічного розвитку і зовнішньої торгівлі налагоджують співпрацю в інтересах тісніших ділових зв’язків між Україною та Німеччиною.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі UBTA.

Як зазначається у повідомленні, Німеччина, як економічний локомотив ЄС та один з провідних торговельних партнерів України, займає чільне місце на порядку денному діяльності Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA). Саме тому UBTA приділяє особливу увагу налагодженню співпраці з об’єднаннями німецьких підприємств для просування спільних проєктів з торгівлі та інвестицій між німецькими компаніями-членами Німецької федеральної асоціації економічного розвитку і зовнішньої торгівлі (Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, BWA) та UBTA як на національному, так і регіональному рівнях.

З цією метою 17 травня у Києві в офісі UBTA відбулося підписання меморандуму про співпрацю між UBTA та офіційною делегацією BWA, яка представляє зовнішньоторговельні інтереси німецького бізнесу. З боку UBTA меморандум підписав полова правління асоціації Дмитро Лось, з боку BWA – президент асоціації Томас Заппер.

Як зазначив Дмитро Лось, мета співпраці з BWA – це створення постійного форуму для діалогу та обміну ідеями між німецькими та українськими підприємцями щодо актуальних питань і трендів економічної співпраці між Україною та Німеччиною, а також формування надійної та довгострокової мережі прямих бізнес-контактів між компаніями. «В умовах карантинних обмежень на ділові подорожі між Україною та країнами Європи, такі контакти набувають особливої цінності», – зауважив Лось.

«Ми з нетерпінням чекаємо повноцінного початку нашого партнерства з UBTA та культивації потенціалу економічних відносин між Німеччиною та Україною. Такі українські галузі як агросектор, машинобудування, будівництво та інноваційні технології є найбільш привабливими та стануть пріоритетними під час реалізацій спільних бізнес-проектів», - зазначив голова правління BWA Міхаель Шуман.

Він також підкріпив наміри щодо співробітництва досвідом довготривалого партнерства з багатьма державами. «BWA має багаторічну історію успішної роботи з країнами СНД, країнами Центральної та Східної Європи. Мені надзвичайно приємно поглиблювати нашу співпрацю з Україною, та сподіваємось що в майбутньому Україна відкриється для Німеччини як країна з великими можливостями»,- сказав Шуман.

UBTA вже почала спільну роботу з німецькими партнерами BWA та провела першу робочу зустріч, яка стане базою для постійного контакту між українським та німецьким бізнесом.

Фото: UBTA