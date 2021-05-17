Нове «обличчя» для просування інтересів українських експортерів: UBTA провела ребрендинг

UBTA виходить на ринок з оновленим логотипом, фірмовим стилем та візією.

Єдине, що стабільне в нашому світі, – це зміни. Вони відбуваються у всіх сферах життя. Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) не лише іде в ногу з цими змінами, але й поставила собі за мету – створювати стале майбутнє у турбулентній реальності. І це стосується не лише цінностей та ключових завдань асоціації, але і зміни образу бренду.

Так, сьогодні UBTA виходить на ринок з оновленим логотипом, фірмовим стилем та візією, а саме: об’єднати українську бізнес-спільноту навколо ідеї сталого розвитку та стати лідером розбудови ділових відносин Україна – міжнародний ринок.

Старий логотип:

Новий логотип:

Ребрендинг асоціації був проведений спільно з провідним українським брендинговим агентством Tough Slate Design під керівництвом Дмитра Цапка, креативного директора та власника агентства.

Завдяки ребрендингу UBTA відходить від яскравої жовто-блакитної гами, стилістика стає більш впевненою, відкритою та бізнес-орієнтованою. Ключовим елементом є поєднання трьох щитів, які водночас символізують Україну (U), протекцію національного бізнесу та об’єднання інтересів членів асоціації для їх представлення в ключових інституціях ЄС та України. Знак також демонструє можливості розвитку експортного потенціалу та безперервність руху.

Асоціація почала свою роботу в середині січня 2020 року. За цей час UBTA об’єднала навколо себе десятки галузевих та спеціалізованих асоціацій, Міністерств, громадських спілок та агентств. Крім того, була створена незалежна платформа для експортоорієнтованого українського бізнесу задля відкритого діалогу та трансляції спільної позиції членів UBTA у провідних інституціях ЄС та інших ключових установах бізнес-спільноти.

Оновлений бренд артикулює сутність асоціації: відкриті можливості, довіру, експертну підтримку та важливість об’єднуватись для реалізації амбітних цілей.

Фото з відкритих джерел

Ілюстрації - UBTA