MH17: суд у Нідерландах завершив перше засідання з розгляду справи по суті

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", що біля Амстердама, завершилося перше засідання суду по суті у справі про збиття літака рейсу МН17.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, наступне судове засідання відбудеться завтра, 8 червня, о 10:00 за місцевим часом.

Вже завтра суд розпочне розгляд питань щодо зброї, якою було збито літак рейсу МН17, чи був літак збитий "Буком", чи була вона запущена з поля поблизу селища Первомайське, роль чотирьох підсудних.

Також завтра суд має відповісти захисту Пулатова щодо прохання до суду зачитувати окремі частини в матеріалах справи на вимогу адвокатів Пулатова, якщо їх вважають важливими для винесення рішення.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", що біля Амстердама, суд розпочав розгляд справи про збиття літака рейсу МН17 по суті.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що жоден з чотирьох обвинувачених на суд не з’явився.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Окружний суд Гааги в березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ