У Нідерландах суд почав розгляд по суті у справі МН17

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", що біля Амстердама, суд розпочав розгляд справи про збиття літака рейсу МН17 по суті.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, у залі суду присутні судді, прокурори, адвокати родичів загиблих, захист одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова, та журналісти.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що жоден з чотирьох обвинувачених на суд не з’явився.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з попереднім графіком, блок слухань в суді у справі МН17 триватиме з 7 червня по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Читайте також: Родичі загиблих рейсу МН17 влаштували протест під посольством РФ у Гаазі

Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Окружний суд Гааги в березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Читайте також: Захист одного з обвинувачених у справі МН17 просить про додаткові експертизи

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Фото: Ірина Драбок