Справа МН17. Суд на військовій авіабазі та приголомшені судді

Реконструкція Boeing: зрешечена обшивка та вцілілі сидіння пілотів

У Нідерландах суд провів виїзне засідання та переходить до розгляду справи МН17 по суті. Засідання відбулося на військовій авіабазі Гілзе-Рейен, де знаходиться реконструкція Boeing, і тривало майже п'ять годин. Отже, кому показали уламки літака рейсу МН17? І чим були вражені журналісти та судді?

НАМЕТОВЕ МІСТЕЧКО ТА АНГАР ІЗ РЕКОНСТРУКЦІЄЮ МН17

Напівпорожній потяг прибуває на станцію Гілзе-Рейен. 7:30 ранку. На вулиці маленького містечка майже немає людей. Аж раптом зупиняється автівка: то батько привіз сина, який потягом має їхати на навчання в інше місто. Користуючись нагодою, питаюся у місцевого, як проїхати до військової авіабази. Чоловік пропонує підвезти, бо починається дощ. За десять хвилин я вже біля входу. Військові кажуть: територія велика, треба чекати, поки зберуться всі колеги та хтось візьме мене до себе в авто.

Журналістів, яких допустили до участі у виїзному засіданні, трохи більше десятка. Переважно це ті, хто від самого початку, тобто від березня минулого року, стежив за процесом у судовому комплексі Схіпхол, що біля аеропорту Амстердама. За кілька хвилин на в’їзді до військової авіабази у лінію формуються машини з акредитованими журналістами, один із нідерландських колег запрошує мене до своєї автівки. У супроводі військових шеренга рушає до ангару, де знаходиться реконструкція літака рейсу МН17.

Машини зупиняються біля невеличкого наметового містечка, яке було спеціально зведено на час виїзного засідання суду. Час від часу у небі шумить гвинтокрил. Люди у формі нагадують, що це військова авіабаза, тож фото та відеозйомка обмежені. Усі військові дуже привітні, люб’язно запрошують журналістів до першого білого намету, де проводять перевірку. Оглянувши мій рюкзак та техніку, фахівці з безпеки кажуть, що все гаразд і відправляють грітися кавою. У великому білому наметі все готове до виїзного судового засідання. Сьогодні він фактично перетвориться на судову залу D, де зазвичай проходять слухання. Під білим куполом облаштовано місця для суддів, прокурорів, адвокатів та журналістів. Всередині намет виглядає, наче справжня судова зала. Він розташований буквально за кілька кроків від ангару, де знаходиться реконструкція літака рейсу МН17. Допитливі журналісти намагаються знайти бодай шпаринку, щоб зазирнути всередину та побачити уламки Boeing. Однак все щільно закрито.

О 10:00 за місцевим часом до намету, тобто судової зали, заходять судді. Дуже незвично бачити їх у костюмах, а не чорних мантіях. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс оголошує засідання відкритим та зазначає, що суд вперше проводитиме огляд уламків літака, тоді як інші учасники процесу вже мали нагоду ознайомитися з ними. Потужний звук дає знати, що величезний ангар, де знаходиться реконструкція, відчиняють. Одягнувши маски, судді рушають на огляд. Окрім них всередину більше нікого не пускають. ЗМІ, прокурори, адвокати родичів загиблих та захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова залишаються стежити за процесом в наметі. Усе, що відбувається всередині ангару, транслюється наживо на екран.

Судді прискіпливо вивчають уламки літака. І десь через півгодини повертаються до намету, оголошуючи, що оглянути реконструкцію також можуть прокурори, адвокати родичів загиблих та захист одного з чотирьох підозрюваних Олега Пулатова. Огляд вони починають ззовні літака, з правого та лівого боків. Адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt, які представляють інтереси Пулатова, тримають у руках товсті чорні папки з купою паперів і пильно вдивляються у ліву частину реконструкції.

Сторона обвинувачення під час судового засідання 21 травня 2021 попросила оглянути праву та ліву частини кабіни літака рейсу МН17, щоб порівняти пошкодження. Адже, за версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета "земля-повітря" потрапила у лівий бік літака рейсу МН17. Поки адвокати ззовні вивчають пошкодження, нідерландські прокурори піднімаються всередину реконструкції. Журналістам дозволяють наблизитися до ангару та за огорожею зробити перші знімки.

ВЦІЛІЛІ ДОКАЗИ ТА РОЗГЛЯД СПРАВИ ПО СУТІ

Після того, як судді, нідерландські прокурори та адвокати разом оглянули реконструкцію, всередину ангару невеликими групами пускають журналістів. Мене супроводжує заступник головного прокурора у національній прокуратурі Нідерландів Дігна ван Буцелар.

Дігна ван Буцелар

«Це зовнішня частина кабіни пілотів, частина бізнес-класу та маленька частина економ-класу. Це безпосередньо реконструкція, а довкола неї тут розміщені уламки, зокрема частина лівого крила літака», – пояснює вона.

Також довкола інформаційні таблички з номерами та описом уламків. На кабіну пілотів боляче дивитися. Вона дуже понівечена та нагадує решето. Після вибуху ракета випустила тисячі маленьких залізних частинок специфічної форми, так звані метелики, які було знайдено у тілах загиблих. Згідно з висновками офіційного розслідування, ракета розірвалася біля лівої частини кабіни літака. І яким же було моє здивування, коли зайшовши всередину, я побачила залишки крісел пілотів.

На якусь мить стало дуже важко дихати, крокуючи всередині реконструкції, наче між рядами крісел, мимоволі починаєш почуватися пасажиром. Дивлячись крізь дірки у літаку, відчуваю, як усе тіло охоплює жах, стає дуже моторошно та сльози неконтрольовано котяться по обличчю. 17 липня 2014 року на борту літака рейсу МН17 перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ СУДУ

Важко уявити, що відчували родичі загиблих, коли побачили цю реконструкцію. Вперше понівечені, обгорілі уламки літака на військовій авіабазі в Нідерландах рідним показали у березні 2015, а вже у жовтні того ж року було представлено безпосередньо реконструкцію літака із зібраних уламків збитого МН17.

Розслідування трагедії було розділене на дві частини: технічну та кримінальну.

13 жовтня 2015 року Рада безпеки Нідерландів представила остаточний звіт технічного розслідування, в якому йдеться про те, що літак був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук». І всі інші версії були офіційно спростовані.

26 травня 2021 року родичів на військовій авіабазі не було. За процесом вони стежили через пряму трансляцію. Так вирішив суд, і не лише, щоб через коронавірус на виїзному засіданні не було багато народу, а й щоб зайвий раз не травмувати людей, які втратили своїх найрідніших.

Дивлячись на реконструкцію, важко повірити, що вона зібрана з частин колись потужного Boeing, адже зараз частини літака виглядають, як тендітні шматочки тонкого паперу. Після кількагодинного огляду, закриваючи судове засідання, головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс наголосив, що побачене дуже сильно вразило суд. Підсилювала емоції й потужна злива, яка кілька разів неочікувано починалася під час огляду, наче жахливу трагедію оплакувало навіть небо.

Огляд реконструкції – останній етап, суд завершив попередні слухання. Наступне засідання відбудеться 7 червня 2021 року, тоді ж суд і розпочне розгляд справи по суті. Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань, що суд має почати розглядати у червні, – зброя, якою було збито літак, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук" є колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Триває і робота Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Важливим залишається визначення як безпосередніх виконавців, так і осіб, які віддавали накази, що призвели до трагедії.

Ірина Драбок, Гаага

Фото: Ірина Драбок