Справа МН17 налічує 65 тисяч сторінок - суддя

Кримінальна справа про катастрофу літака рейсу МН17 складається із 65 тисяч сторінок.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс на засіданні суду у справі в понеділок, 7 червня.

Він також зазначив, що під час розгляду справи по суті не обговорюватимуть абсолютно усе, що було представлено в матеріалах справи.

"У справі 65 000 сторінок, а також багато годин відеоматеріалів. Суд розглядатиме лише основні моменти", - сказав суддя.

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За його словами, сторона обвинувачення та захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова можуть акцентувати увагу суду на конкретних деталях у справі.

Він також наголосив, що безпосередньо позицію суду буде оголошено лише після завершення розгляду справи по суті.

Суд розглядатиме питання щодо зброї, якою було збито літак рейсу МН17, чи був літак збитий «Буком»; місце запуску ракети, чи була вона запущена з поля поблизу селища Первомайське; роль чотирьох підсудних.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня у Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол" суд розпочав розгляд справи про збиття літака рейсу МН17 по суті. Жоден з чотирьох обвинувачуваних на суд не з’явився.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

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Окружний суд Гааги в березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.