«Індійський» штам може ускладнити рішення про послаблення карантину в Британії

Поширення штаму коронавірусу, вперше виявленого в Індії, може вплинути на рішення щодо наміченого на 21 червня скасування карантинних обмежень у Великій Британії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок, передає Укрінформ із посиланням на Sky News.

"Індійська" мутація COVID-19, відома як штам "Дельта", на 40% заразніша, ніж "Кент" (варіант коронавірусу, вперше виявлений у Британії), сказав очільник МОЗ.

"Це означає, що справлятися з цим новим штамом "Дельта" складніше. Утім, ми вважаємо, що за умови щеплення двома дозами вакцини ви отримуєте такий самий захист, як і від старого штаму", - пояснив Генкок.

Також зазначається, що представник британського уряду заявив Sky News: "розглядаються інші варіанти" стосовно пом'якшення карантинних обмежень із 21 червня. Зокрема, може йтися про збереження деяких обмежень або перенесення дати на пізніший період.

Як повідомлялося, станом на 4 червня половина дорослого населення Британії вже отримала дві дози щеплення проти COVID-19. Тим часом уряд країни розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників.