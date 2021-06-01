У Британії вперше з початку пандемії не зафіксували жодної смерті через COVID-19

У Великій Британії вперше з початку пандемії протягом доби не було зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаного з коронавірусною хворобою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

В Англії, Шотландії та Північній Ірландії не повідомляли про жодну смерть унаслідок пандемії також 10 травня, але тоді у Вельсі було зафіксовано чотири летальні випадки. Тепер вперше жодного летального випадку не зафіксували у всій країні.

Згідно з даними британського уряду, упродовж останніх 24 годин було зареєстровано 3 165 нових випадків захворювання на COVID-19.

Дані за вівторок збільшують загальну кількість зареєстрованих випадків хвороби COVID-19 у Британії до 4 490 438, а число смертей лишається 127 782.

Наразі майже 39,5 мільйона осіб у Великій Британії отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а 25 734 719 осіб пройшли повний курс щеплення.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 червня зафіксовано понад 171,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,7 млн осіб.