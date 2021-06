У Британії повністю вакцинували від COVID-19 половину дорослого населення

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері британський міністр з питань вакцинації Надхім Захаві.

"Ще одна важлива віха пройдена сьогодні. 50% всіх дорослих у Великій Британії отримали захист двома дозами. Дякую геніальній команді. Ми продовжуємо", - повідомив урядовець.

Another Important milestone today. 50% of all adults in the U.K. have had the protection of two doses. Thank you to a brilliant team. We keep going. @Emily_JR_Lawson @maddymcternan @jonathanleach13 @NikkiKF @AHamiedNHS @NHSuk 💉💉💉