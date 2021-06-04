У Британії повністю вакцинували від COVID-19 половину дорослого населення

У Британії повністю вакцинували від COVID-19 половину дорослого населення

Укрінформ
Половина дорослого населення Британії вже отримала дві дози щеплення проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері британський міністр з питань вакцинації Надхім Захаві.

"Ще одна важлива віха пройдена сьогодні. 50% всіх дорослих у Великій Британії отримали захист двома дозами. Дякую геніальній команді. Ми продовжуємо", - повідомив урядовець.

Уряд Британії розглядає можливість зробити щеплення від коронавірусу обов'язковим для медичних працівників.

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У світі станом на ранок 4 червня зафіксовано понад 172,8 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали понад 155 млн осіб.

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