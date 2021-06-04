У Польщі встановили рекорд добового щеплення від COVID-19

У Польщі в середу, 2 червня, встановлено добовий рекорд щеплення від коронавірусу – понад 620 тисяч вакцинацій.

Про це у Твіттері написав голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми вчора виконали понад 620 тис. щеплень – це абсолютний рекорд і свідчення того, що система вийшла на очікуваний рівень”,- написав Дворчик.

За його інформацією, у червні до Польщі буде доставлено наступні 15 млн доз вакцини. Відтак, найважливішим завданням тепер буде переконати усіх вакцинуватися.

Wczoraj wykonaliśmy ponad 620 tysięcy szczepień - to absolutny rekord i dowód, że system uzyskał zakładaną wydajność. W czerwcu do Polski dojedzie kolejne 15 mln szczepionek. Teraz dla nas wszystkich najważniejsze zadanie i wyzwanie - przekonywać i szczepić! #SzczepimySię pic.twitter.com/U0HG3X2hhj — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) June 3, 2021

Нещодавно глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив, що у червні уряд планує вакцинувати усіх охочих. Відтак, надалі стоятиме завдання переконати вакцинуватися тих, хто не визначився, а також тих, хто поки що не бажає цього робити.

У Польщі переконувати вакцинуватися проти COVID-19 планують кількома способами: завдяки адресним дзвінкам з інфолінії Національного фонду здоров’я, через заохочення до цього в соцмережах відомими блогерами та лідерами думок, а також завдяки проведенню з 1 липня Національної лотереї для вакцинованих людей, де розігруватимуться, зокрема, великі грошові призи та автомобілі.

Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 20,5 млн щеплень, більше як 7,3 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.

За минулу добу у Польщі інфікувалося коронавірусом 572 особи, померла 91 особа.

Фото: РАР