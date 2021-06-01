У Польщі дали добро на COVID-вакцинацію дітей з 12 років

У Польщі дозволено вакцинацію дітей віком від 12-ти років, яка розпочнеться з 7 червня.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив у вівторок голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з рішеннями Європейської агенції з лікарських засобів і рекомендації Медичної ради (при уряді Польщі – ред.) з 7 червня розпочнеться щеплення дітей віком від 12-ти до 15-ти років”,- повідомив Дворчик.

Він зазначив, що йдеться про групу понад 2,5 млн учнів, які навчаються у 24 тис. шкіл.

За його словами, до літніх канікул щеплення дітей у цій категорії відбуватиметься у загальних пунктах щеплень. Водночас з вересня щеплення на добровільній основі відбуватиметься у школах.

Дворчик зазначив, що зараз триває дискусія про те, щоб допустити до вакцинації дітей віком 7-12 років. Він додав: якщо буде прийнято позитивне рішення про щеплення у цій категорії дітей, то уряд країни у вересні повернеться до розгляду цього питання.

Міністр національної освіти РП Пшемислав Чарнек повідомив, вакцинація дітей у школах після проведення інформаційної кампанії розпочнеться з середини вересня.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський поінформував, що Польща з 1 червня приєдналася до європейської системи сертифікатів вакцинації проти COVID-19. Він зауважив, що ця система, яку створила Єврокомісія, дозволить вільно подорожувати по ЄС під час пандемії COVID-19. Система буде введена в дію з 1 липня. Станом на сьогодні до неї приєдналися сім країн ЄС: Польща, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія.

Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 20 млн щеплень, повністю вакцинованими є понад 7 млн осіб.