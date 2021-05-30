У Польщі зробили вже 20 мільйонів щеплень проти COVID-19

У Польщі станом на сьогодні виконано вже 20 млн щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомив у Твітері голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, який відповідає в Польщі за вакцинацію населення, передає кореспондент Укрінформу.

“Прем’єр Матеуш Моравецький визначив ціль: виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня. Цей баланс вдалося досягнути вже сьогодні”,- написав Дворчик.

Як інформує МОЗ Польщі, повністю вакцинованими у країні є вже понад 6,5 млн осіб.

За останню добу в Польщі інфікувалися коронавірусом 579 осіб, померли 56 осіб.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, померли понад 73,7 тис.

Як інформувалося, У Польщі від п’ятниці, 28 травня, для відвідувачів відкрилися ресторани, спортзали, басейни, фітнес-центри, казино та солярії в умовах епідемічних обмежень та прийому відвідувачів до 50% від своїх можливостей.