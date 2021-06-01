У Польщі нове послаблення карантину: за парти повернулися всі школярі

У загальноосвітніх середніх школах Польщі з 31 травня повністю відновлено стаціонарне навчання, яке було перерване у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Зокрема, за парти повернулися учні 4-8 класів, які від жовтня минулого року навчалися в онлайн-режимі, передає кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні дійсно дуже важливий день у шкільному календарі - нарешті стаціонарне навчання повною мірою (відновлено - ред.)”,- заявив міністр освіти Пшемислав Чарнек в ефірі Польського радіо.

Він нагадав, що з 17 травня старшокласники навчалися у змішаному режимі, що передбачало перебування у шкільних аудиторіях лише 50% учнів.

За словами міністра, чотири тижні до початку літніх канікул потрібно буде витратити на відновлення нормальних контактів між учителями та учнями, а також безпосередньо між школярами.

Чарнек також поінформував, що минулого тижня президент Анджей Дуда підписав закон, яким державні субвенції на освіту додатково збільшуються на 187 млн злотих (понад 1,4 млрд грн). Ці кошти, зокрема, буде витрачено на реалізацію програм з підтримки повернення школярів до стаціонарного навчання.

Як повідомлялося, у Польщі від п’ятниці, 28 травня, відкрилися ресторани, спортзали, басейни, фітнес-центри, казино та солярії - в умовах протиепідемічних обмежень вони можуть приймати до 50% відвідувачів від своїх можливостей.