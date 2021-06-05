Байден у понеділок зустрінеться з генсеком НАТО в Білому домі
Зустріч запланована на 7 червня, повідомила в п’ятницю під час брифінгу речниця адміністрації президента США Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Наступного тижня, в понеділок, президент проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі», - зауважила Псакі.
Вона уточнила, що сторони обговорять майбутній саміт НАТО в Брюсселі, запланований на 14 червня, а також «багато інших питань з порядку денного НАТО, в тому числі посилення трансатлантичної безпеки на тлі викликів з боку Росії й Китаю».
Окремо Байден і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак, а також кліматичних змін та інших викликів.
«Як ми підкреслювали раніше, відновлення наших альянсів є пріоритетом для нинішньої адміністрації, і наш союз в НАТО є значною частиною цього процесу», - підкреслила Псакі.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден впродовж 10-16 червня перебуватиме у своєму першому турне до Європи, де візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також самітах НАТО та США-ЄС у Брюсселі.