Байден у понеділок зустрінеться з генсеком НАТО в Білому домі

Президент США Джо Байден особисто обговорить з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом в Білому домі виклики, які створюють перед країнами НАТО Росія, Китай, а також інші глобальні загрози.

Зустріч запланована на 7 червня, повідомила в п’ятницю під час брифінгу речниця адміністрації президента США Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наступного тижня, в понеділок, президент проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі», - зауважила Псакі.

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Вона уточнила, що сторони обговорять майбутній саміт НАТО в Брюсселі, запланований на 14 червня, а також «багато інших питань з порядку денного НАТО, в тому числі посилення трансатлантичної безпеки на тлі викликів з боку Росії й Китаю».

Окремо Байден і Столтенберг говоритимуть про формування спільної відповіді на загрози кібератак, а також кліматичних змін та інших викликів.

«Як ми підкреслювали раніше, відновлення наших альянсів є пріоритетом для нинішньої адміністрації, і наш союз в НАТО є значною частиною цього процесу», - підкреслила Псакі.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден впродовж 10-16 червня перебуватиме у своєму першому турне до Європи, де візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також самітах НАТО та США-ЄС у Брюсселі.