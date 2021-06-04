Євросоюз і НАТО посилюють партнерство за 74 пунктами

Постійні представники країн ЄС на рівні послів наголосили на тому, що інтенсивні взаємини між ЄС і НАТО залишаються ключовим чинником європейської безпеки.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради у контексті чергової щорічної доповіді про розвиток партнерства між Євросоюзом і НАТО, повідомляє Укрінформ.

«За минулі п’ять років, з огляду на відомі та нові виклики, перед якими постали обидві організації, довгострокове партнерство між НАТО і ЄС досягло безпрецедентного прогресу, демонструючи та посилюючи міцні трансатлантичні зв’язки», - йдеться у документі.

Доповідь охоплює реалізацію 74 спільних пропозицій щодо посиленні партнерства між ЄС і НАТО. Серед них - посилення політичного діалогу на всіх рівнях. Зокрема, генеральний секретар НАТО зустрівся із повним складом Єврокомісії у грудні 2020 року та взяв участь у засіданні Європейської ради у лютому 2021 року. Своєю чергою високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки регулярно брав участь у зустрічах міністрів закордонних справ та оборони країн НАТО.

Регулярні зустрічі проводилися також на рівні Північноатлантичної ради та Політико-безпекового комітету ЄС. Сторони координували зусилля у питаннях військової мобільності, погоджували процеси оборонного планування, відповідно, в НАТО і в Євросоюзі, а також розвиток спільних спроможностей у сфері безпеки й оборони.

Як зазначається, після початку пандемії COVID-19 ЄС і НАТО значно посилили партнерство у сфері стратегічних комунікацій, що було викликано необхідність спільно протистояти «інфодемії» та масованому потоку дезінформації.

Важливими напрямками успішної співпраці стала координація зусиль у військово-морській сфері, кібернетичній безпеці, оборонних дослідженнях та профільній промисловості.

У березні 2021 року ЄС і НАТО поновили регулярний діалог з партнерами відповідно до визначених у 2016 році спільних пріоритетів. Зокрема, йдеться про відносини з Боснією і Герцеговиною, Грузією, Йорданією, Молдовою, Тунісом і Україною.

Як повідомлялося, Євросоюз проводить послідовну політику щодо зміцнення «стратегічної автономії» та посилення своїх спроможностей у сфері Спільної політики з безпеки й оборони.