Генсек НАТО назвав дев'ять пріоритетів Альянсу, які обговорять на саміті у Брюсселі

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг одним із головних пунктів порядку денного Брюссельського саміту НАТО, що має відбутися 14 червня, назвав реалізацію ініціативи «НАТО 2030» та виклав 9 пріоритетів, які має намір винести на обговорення лідерів країн-союзниць.

Про це керівник Альянсу заявив у п’ятницю в ході дискусії під егідою Німецької Ради закордонних справ та Бруклінського інституту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наше середовище з безпеки є складнішим та вимогливим ніж будь-коли раніше, - з глобальною конкуренцією, досконалими кібернетичними атаками, розвитком руйнівних технологій, тероризмом, розповсюдженням ядерної зброї та безпековими проявами кліматичних змін. Жодна з країн не може відповісти на ці виклики наодинці. Але держави Європи та Північної Америки не є одинокими. Ми стоїмо поряд одне з одним у НАТО. Ініціатива НАТО 2030 – саме про це: стояти разом і бути сильними... Дозвольте мені викласти ключові сфери», - сказав Столтенберг.

Першим напрямком він назвав зміцнення ролі НАТО як унікального та незамінного форуму для трансатлантичного діалогу з усіх питань, що впливають на трансатлантичну безпеку, включаючи її військовій, економічній та дипломатичний виміри.

Другий напрямок – зміцнення зобов’язань союзників у вимірі колективної оборони проти всіх можливих загроз.

«З 2014 року ми виконали найбільше посилення нашої колективної оборони у цілому поколінні, нашої здатності захистити всіх союзників – на суходолі, в морі, у повітрі, у кібернетичному просторі та у космосі», - зауважив керівник Альянсу.

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Третій ключовий напрямок – розвиток співробітництва в рамках Альянсу для підвищення стійкості всіх союзників, включаючи координацію національних програм із захисту критично важливої інфраструктури та підвищення готовності суспільства до захисту від атак та інших ворожих дій.

Четверта сфера – активний трансатлантичний інноваційний розвиток, що має дозволити НАТО залишатися на вістрі технологічного прогресу. Для цього союзники створять так званий «трансатлантичний оборонний прискорювач» - новий центр для розвитку співробітництва між союзниками у сфері передових технологій.

П’ятий напрямок – спільні зусилля у підтримці світового порядку, що оснований на правилах, розвиток глобального партнерства НАТО з країнами світу, що є близькими за переконаннями.

Шостий – напрямок – сприяння подоланню конфліктів та відновлення стабільності у сусідстві НАТО, що передбачає надання допомоги країнам-партнерам у реформах, у тренуванні сил та у розвитку спроможностей у сфері безпеки й оборони.

Сьома ключова тема майбутньої розмови лідерів НАТО, - боротьба з кліматичними змінами, оскільки проблема глобального потеплення має суттєвий безпековий вимір та лише примножує кризові явища.

Восьмий напрямок – обговорення нової Стратегічної концепції НАТО, яка має підтвердити головні цінності та цілі Альянсу, а також відобразити сучасні виклики у сфері безпеки.

Нарешті, дев’ятий напрямок для обговорення під час саміту – це збільшення витрат на оборону, як національних оборонних бюджетів, так і спільного бюджету НАТО, для проведення спільних тренувань, забезпечення кібернетичної безпеки, для підтримки досліджень та технологічного розвитку, для скоординованої допомоги країнам-партнерам у розвитку оборонних спроможностей тощо.

«Через (ініціативу) НАТО-2030 ми адаптуємося до дедалі більш конкурентного світу. Наша амбітність має бути високою, оскільки виклики, що постають перед нашою безпекою, є величезними. У нас є унікальна можливість відкрити нову главу у трансатлантичних відносинах, і ми маємо скористатися цією можливістю, щоб посилити НАТО та захистити наші народи»,- додав Столтенберг.

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Як вже повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головними темами якого визначені зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток оборонних спроможностей Альянсу на наступне десятиліття. Ця зустріч на вищому рівні, як очікується, відбудеться без запрошення країн-партнерів.