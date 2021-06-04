Лід в Арктиці тане вдвічі швидше, ніж вважалося

Морський лід у прибережних районах Арктики тоншає вдвічі швидше, ніж вважалося раніше, що може мати тривожні наслідки для зміни клімату.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Британського університетського коледжу Лондона (UCL), передає Укрінформ із посиланням на France 24.

Аналіз показав, що лід у прибережних районах тоншає на 70-100% швидше, ніж було встановлено раніше.

Переоцінка сталася після того, як команда дослідників використала більш сучасні карти висоти снігового покриву на льоду.

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"Ми вважаємо, що наші нові розрахунки є великим кроком вперед з точки зору більш точної інтерпретації даних, які ми маємо від супутників", - сказала професорка UCL Жульєнн Стрів, співавторка дослідження, опублікованого в журналі The Cryosphere.

Як зазначається, товщина морського льоду оцінюється шляхом вимірювання висоти льоду над водою. Але це вимірювання спотворюється через те, що сніг робить крижини важчими. Вчені скорегували це за допомогою карти висоти снігового покриву в Арктиці, яка, за словами UCL, не враховувала вплив зміни клімату.

Попередні розрахунки товщини морського льоду засновані на сніговій карті, оновленій 20 років тому.

Видання пише, що дослідники використовували супутник Європейського космічного агентства, щоб визначити, скільки часу потрібно радіолокаційним хвилям, щоб відбитися від льоду, що дозволило їм обчислити його висоту над водою і зробити висновок про загальну товщину льоду.

Команда UCL доповнила цю оцінку новою моделлю снігу. Вона обчислює глибину і щільність снігового покриву, використовуючи такі вхідні дані, як температура повітря, снігопад і дані про рух льоду, щоб відстежувати, скільки снігу накопичується на морському льоду під час руху навколо Північного Льодовитого океану.

Сукупні результати дозволили вченим оцінити загальну швидкість зменшення товщини льоду, а також її мінливість від року до року.