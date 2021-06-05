Столтенберг назвав фактори, які напряму підривають безпеку НАТО

Столтенберг назвав фактори, які напряму підривають безпеку НАТО

Укрінформ
Конфлікти та нестабільність в сусідстві з країнами НАТО прямо підривають безпеку Альянсу, тож для союзників по Альянсу надання країнам-партнерам необхідного тренування та допомоги у розбудові спроможностей у сфері безпеки й оборони є найкращим шляхом для забезпечення стабільності.

Про це у п’ятницю в ході дискусії під егідою Німецької Ради закордонних справ та Бруклінського інституту напередодні майбутнього Брюссельського саміту Альянсу заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Конфлікти і нестабільність в сусідстві з НАТО прямо підривають нашу безпеку. Наша мета – наростити нашу підтримку у тренуванні та у розбудові спроможностей для партнерів від Іраку і Йорданії до Грузії й України, в таких сферах як боротьба з тероризмом, протидія кібернетичним атакам, у кризовому менеджменті та в оборонних реформах… Тренування та розбудова спроможностей наших партнерів є найкращим шляхом для забезпечення стабільності у нашому сусідстві», - наголосив Столтенберг.

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Серед найважливіших пріоритетів НАТО, які будуть винесені на розгляд глав держав та урядів країн-союзниць 14 червня, Єнс Столтенберг назвав також підтримання міжнародного порядку, що оснований на правилах.

«Нам треба говорити одним голосом, захищаючи наші цінності й інтереси, та заохотити інших грати за правилами, забезпечити свободу судноплавства, безпечний та захищений кібернетичний простір, та встановити нові стандарти для (застосування) новітніх технологій. Ми будемо посилювати чинні відносини партнерства, наприклад, з Європейським Союзом, та будувати нові партнерства з близькими за переконаннями країнами по усьому світу, включаючи Африку, Азію і Латинську Америку», - зауважив Столтенберг.

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Він наголосив, що зараз НАТО переживає визначальний момент власної історії. Альянс завершує свою найбільшу військову операцію в Афганістані, і водночас нарощує зусилля у відповідь на зростальну глобальну конкуренцію.

«Росія і Китай очолюють авторитарний наступ проти міжнародного порядку, що оснований на правилах. Росія продовжує демонструвати небезпечну поведінку, з масивним військовим нарощуванням від Арктики до Африки. Вона залякує своїх сусідів, застосовує репресії до мирної опозиції вдома та проводить кібернетичні та гібридні атаки проти країн НАТО», - сказав Генеральний секретар Альянсу.

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При цьому він наголосив, що НАТО не розглядає Китай як противника, і зважує на можливості співпраці з Пекіном, зокрема, в таких питаннях як торгівля, кліматичні зміни, та контроль над озброєнням. Водночас союзники свідомі викликів, що пов’язані підйомом Китаю, який не поділяє західні цінності та невдовзі перетвориться на найбільшу економіку світу, з другим у світі за розміром оборонним бюджетом та найбільшим військово-морським флотом.

Як вже повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головними темами якого визначені зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток оборонних спроможностей Альянсу на наступне десятиліття за ініціативою «НАТО 2030».

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