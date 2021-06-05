У Нідерландах зменшиться кількість реанімаційних ліжок через спад пандемії

У Нідерландах зменшилася кількість хворих на коронавірус, а в лікарнях уже з понеділка мають повернутися до кількості реанімаційних ліжок як у докоронавірусні часи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

“Зайнятість важкими хворими зменшилася до нормального рівня. Вже з понеділка кількість реанімаційних ліжок у медзакладах буде зменшено щонайменше до 1150 ліжок. Саме стільки ліжок було в реанімаційних відділеннях нідерландських лікарень до пандемії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у квітні через зростання на той час хворих на коронавірус у лікарнях було збільшено кількість реанімаційних ліжок до 1550. У Нідерландах кількість хворих на коронавірус продовжує зменшуватися щодня. Зокрема, станом на сьогодні, 4 червня, було зафіксовано 2440 нових випадків хворих на коронавірус, що на 345 менше, ніж учора. Наразі госпіталізовано 1065 пацієнтів з коронавірусом. З них 377 в реанімації.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах із 5 червня послаблять обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію з коронавірусом. Зокрема, в країні знову запрацюють кінотеатри, музеї та спортклуби.

Кафе, бари та ресторани зможуть працювати до 22:00. Передбачається, що наступний етап послаблення карантинних обмежень відбудеться наприкінці червня, і тоді закладам харчування буде дозволено працювати до опівночі.

При цьому дотримання маскового режиму у громадських місцях та дистанції у 1,5 метра залишається обов’язковим.

У світі станом на ранок 4 червня зафіксували 172 910 914 випадків зараження коронавірусом.