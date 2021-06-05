У Нідерландах людям, які перехворіли на COVID-19, вводитимуть одну дозу вакцини

Мешканців Нідерландів, які вже хворіли на коронавірус, щеплять однією дозою вакцини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

“Людям, які перехворіли на коронавірус, достатньо однієї дози вакцини. Друга не потрібна”, - йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг зазначив, що раніше лише людям, які хворіли на коронавірус щонайбільше півроку тому, було достатньо однієї дози вакцини.

За його словами, наразі нові дослідження свідчать, що імунна система також успішно працює після однієї дози вакцини, якщо людина вже перехворіла на коронавірус більше ніж півроку тому.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський центр із профілактики та контролю захворюваності (ECDC) ухвалив технічну доповідь щодо можливості вакцинації підлітків у віці 12-15 років проти COVID-19 та виклав ключові елементи, які мають враховуватися під час рішень щодо проведення такої вакцинації на рівні країн-членів ЄС.

Як зазначається у доповіді ECDC, вакцинація підлітків має розглядатися як частина загальної стратегії ЄС у боротьбі з пандемією коронавірусу. Виходячи з цього, вакцинація підлітків, які належать до категорій населення із підвищеним ризиком інфікування, має вважатися пріоритетом, як і стосовно інших вікових груп.

Розробка та імплементація стратегії вакцинації залишається компетенцією національних урядів країн-членів, які мають самостійно приймати рішення щодо порядку включення підлітків до програм вакцинації проти COVID-19.