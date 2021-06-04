Бельгія оголосила черговий етап послаблення COVID-обмежень

Урядовий Консультативний комітет Бельгії, що складається з представників федеральної, регіональної та місцевої влади країни, оголосив сьогодні про подальші полегшення обмежень, що були вжиті для стримування пандемії COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у п’ятницю в бельгійському виданні VRT.

«Ці заходи з послаблення обмежень були оголошені відразу після зустрічі комітету у п’ятницю. З середи, 9 червня, барам й ресторанам буде дозволено відкрити для відвідувачів внутрішні приміщення, вперше за минулі 8 місяців. Внутрішні та зовнішні приміщення з обслуговування людей будуть відкритими до 11.30 вечора - зараз так працюють лише зовнішні тераси, але вони мають закриватися о 10-й вечора», - йдеться у публікації.

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Водночас з наступного тижня буде дозволено за одним столом у ресторанах і барах більш як четверо осіб. Громадянам буде дозволено приймати у себе вдома до 4 гостей.

З 13 серпня знову будуть дозволені великі заходи за участю до 75 тисяч учасників, включаючи традиційні для Бельгії фестивалі або заїзди в змаганнях «Формула-1».

Значну увагу учасники зустрічі приділили організації закордонних поїздок. Резиденти Бельгії, навіть якщо вони повертаються в країну з так званих «червоних зон», не будуть зобов’язані проходити додаткове тестування й карантин, якщо до цього вони пройшли повний курс вакцинації. Тим, хто не пройшов вакцинацію або не завершив її повний курс, доведеться після повернення пройти PCR-тест.

Крім того, Консультативний комітет погодив застосування так званої «надзвичайної зупинки» послаблень на випадок швидкого поширення нових варіантів коронавірусу. Резиденти країни, які повертатимуться з таких «темно-червоних зон», будуть зобов’язані пройти карантин у 10 діб, це правило поширюватиметься також на тих, хто пройшов повний курс вакцинації. Людям, які не є резидентами Бельгії та проживають в країнах або районах підвищеного ризику поширення нових штамів COVID-19, поїздки до Бельгії не рекомендовані взагалі.

При цьому іноземці, які матимуть намір відвідати Бельгію цього літа, мають бути повністю захищені імунітетом проти коронавірусу, принаймні за два тижні до очікуваної подорожі. Від тих, хто не зможе представити докази вакцинації або імунітету, вимагатимуться негативні результати PCR-тесту.

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За повідомленням цього ж видання, всі показники захворюваності в Бельгії продовжують знижуватися. За станом на середу, 2 червня, 4 800 457 бельгійців отримали, принаймні, одне щеплення від коронавірусу, що складає 52,1% дорослого населення країни, з них 2 270 506 людей отримали повний курс вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer станом на 4 червня у світі зафіксували 172 910 914 випадків зараження коронавірусом, з них 3 717 320 летальних, одужали 155 622 721 особа.

Фото: Belga