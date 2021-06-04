Фінляндія до кінця червня продовжила карантинні обмеження на кордоні

Уряд Фінляндії продовжив обмеження на кордоні, запроваджені у зв'язку з пандемію COVID-19, до 27 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба фінського уряду.

Таке рішення ухвалили для того, щоб запобігти поширенню мутацій хвороби COVID-19.

"Пандемія коронавірусу триває, а належні заходи для скасування обмежень ще не прийняті. Таким чином, для запобігання поширенню нових мутацій коронавірусу, внутрішній прикордонний контроль та обмеження на кордоні будуть продовжені", - йдеться у повідомленні уряду.

Рішення набуває чинності 7 червня.

Як повідомлялося, у світі станом на ніч 4 червня зафіксовано понад 172,8 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали понад 155 млн осіб.