У Фінляндії розробили 10-хвилинний тест на коронавірус

У Фінляндії розробили 10-хвилинний тест на коронавірус

Укрінформ
У Гельсінки розробили експрес-тест на коронавірус. Він виявляє хворобу COVID-19 за 10 хвилин, при цьому є таким же точним, як і ПЛР-тест.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle

Це пристрій розміром приблизно як настільний комп’ютер, що дозволяє теоретично робити мобільне тестування.

Працює тест таким чином. Зразок, взятий ватною паличкою з носа, поміщається у розчин, який містить антитіла, що розпізнають протеїни вірусу SARS-CoV-2. Вони об'єднуються, утворюючи молекулярний агрегат, що виявляється спеціальним зчитувальним пристроєм, здатним обробити за раз до 500 зразків.

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Дослідження продемонструвало, що цей тест може бути використаний для діагностики коронавірусу, стверджує Юссі Хепойкі, доцент вірусології Університету Гельсінки.

"Даний експрес-тест також безпечний для тестуючої людини, оскільки вірус інактивується при потраплянні у розчин", - заявив дослідник.

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За даними Worldometer, у світі зафіксували майже 166 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема понад 3,4 млн летальних, одужали 144 111 000 осіб.

Фото: Sami Takkinen / Yle 

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