Знову запрацюють бари та спортклуби: Нідерланди послаблять карантин

У Нідерландах з 5 червня послаблять обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію з коронавірусом. Зокрема, в країні знову запрацюють кінотеатри, музеї та спортклуби.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Послаблення почнуть діяти 5 червня. Зокрема, буде дозволено приймати вдома чотирьох людей. Також ресторани зможуть обслуговувати своїх гостей у приміщеннях (досі відвідувачів дозволялось приймати лише на відкритих терасах - ред.). Знову запрацюють заклади культури, спортивні клуби”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кафе, бари і ресторани зможуть працювати до 22:00. Передбачається, що наступний етап послаблення карантинних обмежень відбудеться наприкінці червня, і тоді закладам харчування буде дозволено працювати до опівночі.

При цьому дотримання маскового режиму у громадських місцях та дистанції у 1,5 метра залишається обов’язковим.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах після послаблення карантинних заходів з 28 квітня запрацювали магазини, тераси ресторанів та кафе. Також у країні скасовано комендантську годину.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 170 217 027 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 539 716 летальних, одужали 152 074 367 осіб.