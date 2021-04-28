Нідерланди скасували комендантську годину, відкрили магазини й тераси ресторанів

У Нідерландах 28 квітня, із послабленням карантинних заходів, знову запрацювали магазини, тераси ресторанів та кафе.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, відсьогодні магазини не першої необхідності знову можуть працювати без попереднього запису. Маски у приміщеннях крамниць залишаються обов’язкові.

Також у країні скасовано комендантську годину.

Нідерланди знову відкрили магазини, тераси ресторанів та кафе/Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Тераси кафе та ресторанів заповнені відвідувачами. Дехто, щоб потрапити у заклад, бронює столик заздалегідь. Водночас сидіти за столиком на терасі можуть не більше двох людей, якщо вони не з одного домогосподарства. Дотримання дистанції 1,5 метра залишається обов’язковою умовою. Про це усюди нагадують плакати та наліпки на переповнених вулицях країни. Працівники ресторанів та кафе встановили безпечну відстань між столиками.

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Крім того, до магазинів одягу та аксесуарів вишикувалися величезні черги.

Як повідомляв Укрінформ, влада у Нідерландах проводить експеримент задля послаблення карантину. В країні у квітні стартував експеримент, у межах якого влада має намір дослідити, чи можна в країні послаблювати карантин.

Зокрема, у квітні в Нідерландах дозволили відвідування масових заходів: футбольних матчів, фестивалів, театральних вистав та бізнес-конференцій. Проте всі особи, які придбали квиток на будь-який захід, мусять пройти тест на коронавірус в одному з пунктів тестування після реєстрації на спеціальному сайті.

Кількість відвідувачів на таких заходах обмежена і залежить від розмірів приміщення, адже обов’язковою умовою є дотримання дистанції 1,5 метра між людьми.

Інформація про місця, які беруть участь у пілотному проєкті, та дати проведення заходів оприлюднено на сайті уряду.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ