Литва розпочинає навчання у Балтійському морі разом з країнами НАТО

У п'ятницю в Балтійському морі починаються міжнародні навчання ВМС Литви Baltijos tvirtovė / Baltic fortress / Балтійська фортеця - 2021, що пройдуть одночасно з найбільшими міжнародними навчаннями року BALTOPS, які організуються ВМС США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання 15min.lt.

Цього року навчання Baltic fortress-2021 пройдуть не тільки в морському просторі, але також охоплять внутрішню акваторію і прибережну зону. Маневри пройдуть у територіальних водах і винятковій економічній зоні Балтійського моря Литви.

Крім Литви, в навчаннях візьмуть участь військово-морські кораблі Латвії, Естонії, Польщі, Великої Британії та Канади, балтійський військово-морський підрозділ Baltron (спільний проєкт військово-морських сил Латвії, Литви та Естонії), штаб і берегові підрозділи ВМС Литви, морські піхотинці Великої Британії і Португалії, військово-морська берегова група Польщі.

Тренінг буде охоплювати тактичні елементи і вправи, характерні для морської фази, такі як групове маневрування кораблів, артилерійська стрільба, процедури радіозв'язку, процедури пошуку і рятування, боротьба за життєздатність корабля і протимінні дії. На березі пройдуть спеціальні навчання - захист військових частин від асиметричної гібридної загрози і її нейтралізація, десантні операції на Куршській косі і Куршській затоці, організація охорони та оборони портів.

Читайте також: Навчання НАТО Steadfast Defender 2021 охоплюють регіон Чорного моря

Армія попереджає про навчання жителів і туристів цього регіону. Крім того, можуть використовуватися імітаційні боєприпаси. Міжнародні військово-морські навчання «Baltic fortress/Балтійська фортеця» проводяться з 2008 року щороку в різних країнах Балтії. Їхня мета - створити умови для учасників міжнародних курсів штабних офіцерів Балтійського флоту, що проходять у Ризі, для планування навчань в умовах реальної військової підготовки на морі, заснованої на процедурах НАТО і з використанням оперативної англійської мови.

Міжнародні військово-морські навчання BALTOPS 2021, організовані ВМС США в Балтійському морі, що проходять одночасно, цього року пройдуть у 50-й раз - 6-18 червня. У BALTOPS-2021 візьмуть участь близько 40 кораблів, 60 літаків і близько 4 тисяч військовослужбовців із 16 країн НАТО і двох нейтральних держав. Навчання включатимуть протиповітряну оборону, протичовнові, протимінні і десантні операції.

Фото: Justino Žukausko