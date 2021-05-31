Навчання НАТО Steadfast Defender 2021 охоплюють регіон Чорного моря

Навчання НАТО Steadfast Defender 2021 (Стійкий захисник – 2021), які відбуваються за участі кораблів та літаків Альянсу в Європі, призначені для відпрацювання взаємодії між союзниками у питаннях оборони, в тому числі, - в стратегічно важливому регіоні Чорного моря.

Про це під час прес-конференції напередодні віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-союзниць, що має відбутися завтра, 1 червня, заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Steadfast Defender 2021 – це потужна демонстрація нашої здатності працювати як Альянс, швидко пересувати наші сили в Європі, і особливо – у Чорноморському регіоні, тому що ці навчання побудовані на сценарії відповідно до Статті 5 (Вашингтонського договору НАТО, стаття про колективну оборону – ред.)… Ми збільшили нашу присутність в Чорному морі, ми маємо прибережні країни в цьому регіоні – Туреччину, Болгарію й Румунію, а також двох партнерів, яких високо цінуємо - Грузію і Україну. Ми працюємо разом із ними, в тому числі, у питаннях морської безпеки», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що минулого тижня відвідав британський авіаносець «HMS Queen Elizabeth», який знаходиться біля узбережжя Португалії та відпрацьовує навчальні дії разом із морськими піхотинцями США та данським фрегатом підтримки. Навчання Steadfast Defender 2021, в яких беруть участь ці сили, мають головним завданням відпрацювання пересування військ через Атлантику до Європи, і проходять відразу на кількох театрах дій - як поблизу берегів Португалії, так і в Чорному морі, в Румунії.

«Ми розвиваємо спроможності й маємо присутність НАТО в регіоні Чорного моря на суходолі, в морі та у повітрі», - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, після агресії Росії проти України в 2014 році, незаконної окупації Криму та дестабілізації на сході України, Північноатлантичний Альянс здійснює послідовні кроки для зміцнення власного східного флангу. Зокрема, чотири багатонаціональні бойові групи передової присутності НАТО були розгорнуті в країнах Балтії та у Польщі, окрема тренувальна бригада НАТО – на території Румунії. Альянс збільшив свою військово-морську присутність у регіоні Чорного моря, включаючи проведення морського та повітряного патрулювання, проведення більшої кількості навчань та заходів кораблів країн НАТО у порти партнерів із дружніми візитами.