Країни G7 посилюють протидію міжнародній корупції

Міжнародна корупція стала глобальним викликом, який лише загострився в період пандемії, розвинуті країни мають стати лідерами у протистоянні цьому негативному для демократії та світової економіки явищу.

Про це йдеться в заяві міністрів G7 - учасників спеціальної сесії Генасамблеї ООН проти корупції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми, міністри G7, визнаємо, що корупція є нагальним глобальним викликом», - йдеться у заяві.

Як підкреслюється в документі, корупція підриває інститути та цінності демократії, загрожує сталому розвиту та верховенству права, розширює можливості різних форм злочинності. Пандемія COVID-19 лише посилила ці загрози.

Країни G7 виступили на підтримку спеціальної сесії Генасамблеї ООН та зобов’язалися досягти реального прогресу в протистоянні корупції.

«Як G7 ми працюватимемо над застосуванням суворих заходів щодо запобігання корупції та інших форм незаконного фінансування – на захист наших фінансових центрів, а також з метою відмови у наданні безпечної гавані для доходів, здобутих злочинним шляхом», - наголошується в документі.

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Країни «Сімки» підтримали запровадження у світі «високого ступеня прозорості управління», зокрема у сфері державних закупівель та ланцюгів поставок у приватному секторі. З цією передбачається сприяння доступу до інформації всіх громадян, ЗМІ та громадянського суспільства, якому надається визначна роль у боротьбі проти корупції та захисті демократії і прав людини в усьому світі.

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У заяві окремо наголошується на зобов’язанні G7 боротися з хабарництвом на міжнародному рівні й позбавляти корумпованих суб’єктів доходів та безпечного притулку – шляхом запровадження санкцій, а також обміну інформацією.

Країни G7 як найбільші світові донори зобов’язалися підвищити ефективність програм міжнародного співробітництва й технічної допомоги. Крім того, важливий акцент зроблений на забезпеченні взаємодії правоохоронних органів різних країн, а також на ефективному вилученні й поверненні в казну вкрадених активів.

«Боротьба з корупцією має базуватися на повазі до верховенства права, підтримці демократичного управління, основних свобод та прав людини, в тому числі права належного судочинства, осіб, яких звинувачують і розшукують у зв’язку з корупцією»,- йдеться в заяві.

Водночас країни «Сімки» виступили на підтримку міжнародних антикорупційних конвенцій та інших ініціатив, підкресливши відповідальність кожної країни за їх імплементацію.

«Ми твердо підтверджуємо важливість сильного та єдиного керівництва у боротьбі з корупцією»,- підкреслюється в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральна Асамблея ООН в період з 2 по 4 червня проводить спеціальну сесію, присвячену боротьбі з корупцією у світі.