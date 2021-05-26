Посли країн «G7» та Представництво ЄС висловили підтримку реформам на митниці

Посли країн «G7» та Представництво ЄС висловили підтримку реформам на митниці

Укрінформ
Посли країн "Великої сімки" та Представництво Євросоюзу заявили про політичну підтримку інституційної розбудови Держмитслужби України, а також готовність до поглиблення подальшої співпраці.

Про це йшлося під час зустрічі голови Державної митної служби Павла Рябікіна з послами країн "G7" та керівництвом Представництва ЄС, яка відбулася 26 травня, передає Укрінформ з посиланням на сайт Держмитслужби.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі сторони обговорили процес реформування Державної митної служби України. Зокрема, голова Держмитслужби поінформував про основні напрямки змін: кадрова реформа (процес проведення тестування особового складу, конкурси на начальників митниць та набір ветеранів АТО/ООС); законодавчі зміни (криміналізація контрабанди підакцизних товарів); ІТ-трансформація (розвиток системи ризиків, розробка ІТ-рішень для інтеграції технічних засобів на пунктах пропуску, розвиток моніторингового центру); розвиток митної інфраструктури (будівництво та модернізація пунктів пропуску, закупівля технічних засобів контролю, підтримка лабораторій).

"Моє перше враження від Держмитслужби було, що інститут знаходиться у стані формальних реформ останні 10 років. І за цей весь час так званих реформ інститут було майже зруйновано. Ми маємо дуже негативний імідж у суспільстві як однієї із найкорумпованіших організацій в країні. На мою думку, щоб це змінити, нам потрібно йти не революційним шляхом для змін на Митниці, а поступовими кроками — день за днем, місяць за місяцем", - зауважив Рябікін.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін наголосила на важливості проведення тестування серед співробітників Держмитслужби, високо оцінила організацію заходу та засвідчила підтримку США в напрямку співпраці стосовно кадрової реформи.

Представники країн "Великої сімки" та Представництва ЄС подякували за зустріч і висловили всебічну підтримку реформам Служби. Зокрема, Ніколас Гаррокс, заступник глави місії в Посольстві Великої Британії в Україні, наголосив: "Дякуємо Вам та колегам за Ваш час та презентацію. Ви нам багато пояснили про процеси, які відбуваються зараз на митниці. І сподіваюсь, що ми будемо підтримувати зв'язок у нашій спільній роботі".

"Серед іншого посли країн G7 та Представництва ЄС наголосили на політичній підтримці згаданого шляху інституційної розбудови Держмитслужби, а також готовності до поглиблення подальшої співпраці стосовно згаданих напрямків", - йдеться також у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, понад 50% посадових осіб митних органів (більше 5 800 осіб) вже пройшли тестування з кваліфікації та благонадійності.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, реформу Державної митної служби планують завершити до кінця року.

У грудні 2019 року в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба. Нова митниця – це фактично запущений з нуля новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові й зрозумілі правила гри для всіх, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика.

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