Посли країн «G7» та Представництво ЄС висловили підтримку реформам на митниці

Посли країн "Великої сімки" та Представництво Євросоюзу заявили про політичну підтримку інституційної розбудови Держмитслужби України, а також готовність до поглиблення подальшої співпраці.

Про це йшлося під час зустрічі голови Державної митної служби Павла Рябікіна з послами країн "G7" та керівництвом Представництва ЄС, яка відбулася 26 травня, передає Укрінформ з посиланням на сайт Держмитслужби.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі сторони обговорили процес реформування Державної митної служби України. Зокрема, голова Держмитслужби поінформував про основні напрямки змін: кадрова реформа (процес проведення тестування особового складу, конкурси на начальників митниць та набір ветеранів АТО/ООС); законодавчі зміни (криміналізація контрабанди підакцизних товарів); ІТ-трансформація (розвиток системи ризиків, розробка ІТ-рішень для інтеграції технічних засобів на пунктах пропуску, розвиток моніторингового центру); розвиток митної інфраструктури (будівництво та модернізація пунктів пропуску, закупівля технічних засобів контролю, підтримка лабораторій).

"Моє перше враження від Держмитслужби було, що інститут знаходиться у стані формальних реформ останні 10 років. І за цей весь час так званих реформ інститут було майже зруйновано. Ми маємо дуже негативний імідж у суспільстві як однієї із найкорумпованіших організацій в країні. На мою думку, щоб це змінити, нам потрібно йти не революційним шляхом для змін на Митниці, а поступовими кроками — день за днем, місяць за місяцем", - зауважив Рябікін.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін наголосила на важливості проведення тестування серед співробітників Держмитслужби, високо оцінила організацію заходу та засвідчила підтримку США в напрямку співпраці стосовно кадрової реформи.

Представники країн "Великої сімки" та Представництва ЄС подякували за зустріч і висловили всебічну підтримку реформам Служби. Зокрема, Ніколас Гаррокс, заступник глави місії в Посольстві Великої Британії в Україні, наголосив: "Дякуємо Вам та колегам за Ваш час та презентацію. Ви нам багато пояснили про процеси, які відбуваються зараз на митниці. І сподіваюсь, що ми будемо підтримувати зв'язок у нашій спільній роботі".

"Серед іншого посли країн G7 та Представництва ЄС наголосили на політичній підтримці згаданого шляху інституційної розбудови Держмитслужби, а також готовності до поглиблення подальшої співпраці стосовно згаданих напрямків", - йдеться також у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, понад 50% посадових осіб митних органів (більше 5 800 осіб) вже пройшли тестування з кваліфікації та благонадійності.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, реформу Державної митної служби планують завершити до кінця року.

У грудні 2019 року в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба. Нова митниця – це фактично запущений з нуля новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові й зрозумілі правила гри для всіх, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика.