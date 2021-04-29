Більше половини митників пройшли тестування з кваліфікації та благонадійності

Понад 50% посадових осіб митних органів (більше 5 800 осіб) вже пройшли тестування з кваліфікації та благонадійності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Зазначається, що проєкт з тестування митників втілюється Міністерством фінансів та Державною митною службою в рамках кадрової складової реформування митниці. Загалом більше 9 000 митників мають скласти тести на рівень знань митного і антикорупційного законодавства, на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення), а також пройти тестування на благонадійність.

Деякі територіальні митниці — Галицька, Дніпровська, Київська та Координаційно-моніторингова – вже повністю завершили тестування працівників (за винятком тих, що перебувають у відпустках чи на лікарняних). До кінця тижня обіцяють завершити тестування усього складу співробітників Волинської, Енергетичної, Одеської, Північної та Слобожанської митниць. Всі територіальні митні органи мають повністю реалізувати проєкт з тестування співробітників до 19 травня.

“За підсумками тестування посадових осіб митних органів переведуть до штату єдиної юридичної особи Держмитслужби на контракту форму співробітництва з піврічним випробувальним терміном. Залежно від результатів тестування може бути здійснено ротацію кадрів, а тим, хто показав відмінні результати, запропоновано посади з підвищенням”, - пояснюють у Держмитслужбі.

Як повідомлялося, експертну й організаційну підтримку у втіленні проєкту з тестування митників надають Національне агентство України з питань державної служби, посольство США, представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, а також експерти консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), програма Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів та Державній митній службі України.