Посли країн G7 очікують завершення земельної реформи в Україні до липня

Посли країн «Великої сімки» очікують завершення земельної реформи в Україні до першого липня.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили на сторінці британського головування в групі послів G7 у Твітері.

“Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів”, - йдеться у повідомленні.

Посли також привітали ухвалення Верховною Радою як законів законопроєкту №2194 щодо земельної децентралізації та проєкту закону №2195 про електронні земельні аукціони. Дипломати зазначили їх “як черговий крок на шляху до виконання зобов’язань Президента Володимира Зеленського і Кабінету Міністрів щодо прозорої і справедливої земельної реформи, яка створить величезні можливості для процвітання України”.

Як повідомляв Укрінформ, парламент наприкінці квітня ухвалив закон, що передбачає скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою (реєстраційний номер проєкту 2194).

18 травня народні депутати ухвалили закон №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".