Лещенко сподівається на підписання найближчим часом усіх законів із «земельного» пакета

Найближчим часом усі закони із "земельного" пакета будуть підписані і наберуть чинності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр аграрної політики України Роман Лещенко розповів під час круглого столу «Сільський розвиток у контексті земельної реформи та децентралізації», організованого Всеукраїнською асоціацією громад.

«Що стосується децентралізації (законопроєкт №2194 – ред.). Днями юридичне управління Верховної Ради матиме фінальну редакцію самого документа. Розгляд відповідних постанов буде на наступному тижні, і сама процедура підписання головою ВР і підписання Президентом України планується в максимально стислі терміни. Згідно з нашими амбітними планами, в найближчі тижні, в травні, (закон - ред.) буде підписаний Президентом України», - заявив Лещенко.

Він додав, що законопроєкт №2195 (щодо продажу земельних ділянок або прав на них через електронні аукціони) внесений до порядку денному для розгляду на найближчій сесії. Більше половини правок до цього законопроєкту уже розглянуто, тому цей процес буде фіналізовано найближчим часом.

Міністр висловив сподівання, що законопроєкт №3205 – про фонд гарантування кредитів для фермерів - вдасться ухвалити на початку червня.

"Інституційно готуємося з точки зору підзаконних актів до запуску ринку землі на перше липня 2021 року», - наголосив Лещенко.

На його думку, нині недостатньо провести дерегуляцію в земельній сфері. Разом з децентралізацією необхідно збалансувати питання оподаткування, передати повноваження на місця, аби забезпечити сільські території реальним фінансовим ресурсом, і оподаткування гектара землі дасть можливість не на словах наповнювати місцеві бюджети.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Президент Володимир Зеленський підписав його 28 квітня.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Парламент 28 квітня 2021 року ухвалив у цілому законопроєкт №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Розгляд поправок до нього тривав у Верховній Раді з 16 березня.

Проєкт закону №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" є другим у переліку "земельних" законопроєктів для розгляду. Він передбачає запровадження обов’язкового продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони. У першому читанні законопроєкт ухвалили 14 листопада 2019 року. 1 березня 2021 року депутатам надано таблицю поправок.