Лещенко повідомив, коли Мінагро розпочне повноцінну роботу

Міністерство аграрної політики розпочне повноцінну роботу вже у травні 2021 року: бюджет міністерства підписано, штат узгоджено.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр аграрної політики України Роман Лещенко заявив під час круглого столу «Сільський розвиток в контексті земельної реформи та децентралізації», організованого Всеукраїнською асоціацією громад.

«Бюджет Міністерства аграрної політики підписаний Президентом. Найближчі два-три тижні інституційно міністерство почне свою роботу», - запевнив Лещенко.

Він зазначив, що пріоритетом у роботі міністерства на найближчі місяці буде земельна реформа, зрошення і меліорація, відновлення співпраці з торговельними партнерами, відновлення експортних ринків.

«Що стосується наповнення інституційних повноважень самого Мінагрополітики, цей процес, безумовно, триває. Безпосередньо наповнення його і функціями і повноваженнями буде продовжуватися. Це займе певний час, але є чітке розуміння, що ми будем мати повноцінне міністерство», - підсумував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 28 грудня 2020 року ухвалив проєкт постанови про скасування рішення про реорганізацію МінАПК шляхом приєднання до Мінекономіки. Постановою Верховної Ради від 17 грудня 2020 року Романа Лещенка призначено на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. 15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до додатків №3 та №4 Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України”.