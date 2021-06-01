Євросоюз виплатив чотирьом країнам €460 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Європейська Комісія від імені ЄС здійснила сьогодні чергову виплату €460 мільйонів в якості макрофінансової допомоги у боротьбі з COVID-19 для країн-сусідів, включаючи Туніс, Косово, Чорногорію та Північну Македонію.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Таке виділення €300 мільйонів для Тунісу, €50 мільйонів для Косово, €30 мільйонів для Чорногорії та €80 мільйонів для Північної Македонії є частиною пакету макрофінансової допомоги у €3 мільярди, що був погоджений у травні 2020 року для допомоги десяти країнам-кандидатам та країнам-партнерам для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Надання такого фінансування демонструє нашу солідарність з партнерами в часи безпрецедентної кризи», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програма макрофінансової допомоги для Косово, Чорногорії та Північної Македонію виконана у повному обсязі – ці країни отримали другий транш із загального обсягу фінансування у 100, 60 та 160 мільйонів євро, відповідно. В той час, Туніс отримав перший транш із загального пакету у €600 мільйонів. Враховуючи надзвичайні обставини, виділення такого першого траншу не обумовлено жодними додатковими політичними вимогами.

При цьому всі чотири країни, які отримали сьогодні допомогу, продовжують виконувати взяті на себе зобов’язання щодо поваги до прав людини та підтримки ефективних демократичних інституцій, включаючи багатопартійну політичну систему та забезпечення верховенства права.

Станом на сьогодні, із 10 фінансових програм макрофінансової допомоги повністю виконані три, шість країн отримали перші транші. Ще одна країна-партнер – Боснія і Герцеговина, отримає перший транш макрофінансової допомоги у вигляді кредиту на €125 мільйонів відразу після ратифікації Меморандуму про порозуміння з ЄС.

Як повідомлялося, у квітні 2020 року Єврокомісія запропонувала виділити пакет макрофінансової допомоги для країн-партнерів та потенційних кандидатів на членство у ЄС на загальну суму у 3 мільярди євро. До переліку таких країн увійшли Албанія(€180 мільйонів), Боснія і Герцеговина(€250 мільйонів), Грузія (€150 мільйонів), Йорданія (€200 мільйонів), Косово (€100 мільйонів), Молдова (€100 мільйонів), Чорногорія (€60 мільйонів), Північна Македонія (€160 мільйонів), Туніс (€600 мільйонів) та Україна (€1,2 мільярда).

У грудні 2020 року Україна отримала від ЄС перший транш макрофінансової допомоги в обсязі €600 мільйонів євро для подоланням наслідків COVID-19.

Виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС для України обумовлене виконанням низки вимог. Зокрема, Меморандум про взаєморозуміння, затверджений в рамках ратифікації кредитних домовленостей, передбачає виконання Києвом завдань у сферах управління державними фінансами, верховенства права (в тому числі, боротьба з корупцією), покращення бізнес-клімату й секторальних реформ.

За оцінкою українських урядовців, Європейський Союз може ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі наступних 600 мільйонів євро у вересні поточного року, за умови виконання країною «домашнього завдання».