ЄС може виділити Україні другий транш на €600 мільйонів у вересні - Стефанішина

Європейський Союз може ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро у вересні за умови виконання країною «домашнього завдання».

Про це у четвер в Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту до ЄС і до НАТО заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Під час зустрічі … ми так само проговорювали питання щодо отримання другого траншу макрофінансової допомоги . Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку також виконуємо свою домашню роботу», - сказала Стефанішина.

Як повідомлялося, у квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв’язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.

У грудні 2020 року Україна отримала перший транш такої допомоги в обсязі 600 мільйонів євро, що було оцінено урядом України як важливий сигнал на підтримку її євроінтеграційного курсу.

Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги обумовлено, зокрема, успішним співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у покращенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.