Україна і ЄС досягли політичної домовленості про взаємне визнання «паспортів вакцинації»

Розробляючи власні зразки «паспортів вакцинації», Україна тісно співпрацювала з Єврокомісією для забезпечення їх взаємосумісності із європейськими сертифікатами вакцинації, тож наразі сторони дійшли політичної згоди щодо можливості взаємного визнання цих документів, що може бути швидко втілена й на технічному рівні.

Про це у четвер у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Весь процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався одразу з командою Європейської Комісії, яка розробляла формат Європейського цифрового паспорту (Цифрового зеленого сертифікату – ред). Тобто, взаємосумісність - це була основа, яка закладалася в нашу роботу з першого дня. Політична домовленість є, є й технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії. Я думаю, що взаємне визнання – це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно», - сказала український урядовець.

Вона зауважила при цьому, що це політичне рішення стосується також визнання вакцин з третіх країн. Ці перемовини українська та європейська сторони, за словами віцепрем’єр-міністра України, розпочали ще два місяці тому.

«В нас вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС, і це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінної руху наших громадян в межах Європейського Союзу», - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що наразі ведеться активна робота із нормативного оформлення цих принципових домовленостей, провідну роль у цьому процесі, за її словами, відіграють Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я України.

«Ми планували, що на кінець червня цей загальний процес має бути завершений», - додала Стефанішина.

Як вже повідомлялося, Європейський Союз прийняв принципове рішення про запровадження до кінця червня поточного року так званих цифрових сертифікатів, які міститимуть інформацію щодо вакцинації, проведених тестів на коронавірус або про набутий імунітет після перенесеної хвороби. Такі документи мають відкрити можливість для поновлення нормального руху людей в межах Європейського Союзу. Єврокомісія окремим рішенням може визнавати автентичність подібних документів, що видаються в третіх країнах, за умови їх відповідності зразкам документів, якими користуватимуться громадяни Євросоюзу.