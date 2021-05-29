Чехія суттєво послабить карантин та пустить до себе туристів із деяких країн

З понеділка свою роботу відновлять більшість розважальних закладів Чехії, закритих через пандемію COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Бари, ресторани, нічні клуби, басейни, сауни, боулінги та казино у Чехії відкриються в понеділок”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що для концертів, шоу та спортивних змагань будуть підвищені обмеження на кількість присутніх.

“Ресторанам було дозволено обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі ще з 17 травня, але їх внутрішні приміщення залишалися закритими”, - зауважує Сіньхуа.

Чехія також відкриє кордони для туристів із деяких країн за умов отримання ними затвердженого щеплення від COVID-19.

“Відвідувачі зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Австрії, Угорщини та Словенії, а також з країн із низьким ризиком інфікування COVID-19, зможуть без обмежень приїздити до Чехії через три тижні після отримання ними першої дози вакцини”, - стверджує агентство.

Нагадаємо: спершу уряд Чехії мав намір розпочати скасування карантинних обмежень з 14 червня, але Верховний адміністративний суд країни визнав незаконним невибіркові закриття ресторанів, пришвидшивши впровадження плану із відкриття економіки.