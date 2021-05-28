У Польщі відкрили ресторани, спортзали й казино

У Польщі від п’ятниці, 28 травня, для відвідувачів відкрилися ресторани, спортзали, басейни, фітнес-центри, казино та солярії в умовах епідемічних обмежень та прийому відвідувачів до 50% від своїх можливостей.

Відкриття гастрономічних та спортивних закладів відбулося в рамках послаблення коронавірусних обмежень за рішенням Ради міністрів РП, прийнятого 15 травня, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з вимогами, кафе та ресторани можуть приймати до 50% клієнтів від максимальних можливостей, відстань між столиками має бути не менше 1,5 метра.

Спортивні об’єкти, казино та ігрові автомати також повинні приймати клієнтів на 50% від своїх можливостей, на одну особу має припадати 15 кв. метрів площі.

Від п’ятниці в масових заходах (весілля, хрестини, перше причастя) у Польщі можуть брати участь до 50-ти осіб. До цього ліміту не включатимуться повністю вакцинованих осіб.

За даними МОЗ Польщі, у країні вже виконано 19,1 млн щеплень, повністю вакцинованими є 6,3 млн осіб.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив у п’ятницю, що у країні розпочнеться щеплення 12-16-річних підлітків відразу після позитивного рішення про це Європейського агентства з лікарських засобів.

Нещодавно уряд Польщі поінформував по започаткування Національної лотереї для вакцинованих осіб, аби заохотити поляків до активнішої вакцинації. Лотерея, загальний бюджет якої складе 140 млн злотих (понад 1 млрд грн), має запрацювати з 1 липня.

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За останню добу в Польщі підтверджено 946 випадків інфікування коронавірусом, померли 117 осіб. Від початку пандемії в Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, померли понад 73,5 тис.