У Кишиневі дозволили не носити маски на вулиці

У молдовській столиці Кишиневі скасували обов'язкове носіння масок на вулиці - правило, яке було запроваджене ще минулого року для боротьби з коронавірусом (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

«З сьогоднішнього дня це на вибір, можна перебувати без маски у відкритих громадських місцях, проте вони залишаються обов'язковими в закритих приміщеннях і в громадському транспорті», - заявив мер міста Іон Чебан.

Він також додав, що ресторани і кафе повертаються до нормального режиму роботи.

Зазначається, що носіння масок у Кишиневі на відкритих просторах стало обов'язковим з минулого року, і з того часу це ніхто не скасовував.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Молдови 26 травня запустили 2 мобільних пункти вакцинації - у переобладнаних тролейбусі й автобусі.

Станом на 27 травня у світі з початку пандемії підтверджено 169 166 163 випадки COVID-19, зокрема 3 514 269 летальних. У той же час від хвороби вже змогли вилікуватися 150 826 541 житель планети.