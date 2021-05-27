У Саудівській Аравії відкрили розважальні заклади для COVID-вакцинованих

Влада Саудівської Аравії дозволила поновити проведення розважальних заходів для вакцинованих проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Arabiya.

Для участі у таких заходах люди мають надати підтвердження вакцинації за допомогою мобільного додатка Tawakalna.

Розважальні заклади зможуть працювати на 40 відсотків потужності. На таких заходах також мають дотримуватись масковий режим і соціальне дистанціювання.

За даними Worldometer, у світі виявлено 169 215 079 випадків COVID-19, зокрема 3 514 795 летальних, одужало 150 870 793 людини.

Фото: АА