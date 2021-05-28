Азербайджан заявив про обстріл своїх позицій з території Вірменії, є поранений

Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріл з території Вірменії позицій азербайджанських ВС у Нахічевані, в результаті чого було поранено одного військовослужбовця.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Trend.

За даними міноборони Азербайджану, в ніч з 27 на 28 травня озброєні сили Вірменії з кількох напрямків піддали обстрілу позиції азербайджанської армії біля населеного пункту Ашаги Бузгов Бабекського району Нахчиванської Автономної Республіки.

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У результаті поранення отримав азербайджанський військовослужбовець Мурадов Ельхан Ільхам оглу.

Раніше Азербайджан повідомив про призупинення спроби розвідувально-диверсійної групи озброєних сил Вірменії перейти кордон двох країн, у результаті чого знешкоджено й взято у полон шестеро вірменських військових. Офіційний Єреван підтвердив факт полону своїх військових.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

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10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленістю, сторони конфлікту повинні залишатися на займаних позиціях, а в регіон вводилися російські «миротворці».

Зараз процес врегулювання і переговори на політичному рівні ускладнюються різним трактуванням сторонами досягнутих домовленостей і суперечностями навколо того, де саме проходить межа між Вірменією та Азербайджаном.

Фото: trend.az